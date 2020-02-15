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﻿馬場浮世繪——杜拜六場賽事轉播來港受注

2020-02-15 列印
  香港賽馬會定於二月二十日星期四從杜拜美丹馬場即時轉播杜拜星期四賽馬日其中六場賽事來港供馬迷欣賞，並設立彩池接受投注。而杜拜星期四賽馬日各場賽事的最後宣布出賽馬匹名單及排位，將於二月十九日上午公布。

馬場浮世繪
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