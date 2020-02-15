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﻿馬場浮世繪——賽事彩池開售時間回復正常

2020-02-15 列印
  由即日開始，所有同中同分彩池的開售時間將回復如常於預售日（即賽事前一天）中午十二時開售，騎師王和三揀一則如常分別於預售日下午五時及五時四十五分開售。

馬場浮世繪
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