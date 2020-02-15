  • 2020年2月15日 星期六
  • 22º
  • 92%
熱門： 新冠肺炎口罩襲警森美羅致光

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——黃俊二月下旬可復出上陣

2020-02-15 列印
  見習騎師黃俊因在去年五月二十九日的一宗晨操事件中受傷而須長期休養。小組接獲馬會首席醫療主任通知，黃俊現已無恙，適宜恢復策騎出賽。黃俊將可由二月二十三日星期日的沙田賽事開始接受策騎聘約。

  而訪港騎師布文及莫雅，已獲准於二月二十三日星期日，分別策騎「安采」及「勝得精彩」角逐在沙田馬場舉行的香港經典盃。另外，彭國年已獲准請假離港，於二月二十二日到卡塔爾策騎PEDRO CARA競逐埃米爾錦標。鑒於返港航班安排，彭國年將不會接受二月二十三日賽事的策騎聘約。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd