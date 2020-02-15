﻿馬場浮世繪——黃俊二月下旬可復出上陣

本周四早上一覺醒來，手機彈出中國疫情新聞，周三湖北新冠肺炎新增確診病例一萬四千八百四十宗，當真嚇了一跳，因為周二全國新增確診數量還只是二千〇一十五宗，湖北一日竟然多了一萬多宗，當時第一個反應是數字是否錯了？接著陸續看到內地不同的媒體都登出一萬四千八百四十這個數字，令人擔心究竟是湖北疫情大爆發，還是有其他問題。 其後內地公佈，由湖北開始，中國改變了確診新冠肺炎的標準。此前是以核酸測試，出現陽性，才算確診有新型肺炎病毒，但有很多新冠肺炎患者，包括已經過世的李文亮醫生，他曾進行兩次測試，都呈現陰性，第三次才出現陽性，發病二十三日才確診。以核酸測試，本來是一個比較科學的確診方法，但...

2020-02-15