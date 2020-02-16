﻿勝在有方——開心好玩賽績優秀

「開心好玩」上季戴眼罩轉跑田草後，跨季八戰於三項不同路程全入前四名，已形成忠心鐵馬纜。今季初出於千二得殿軍後，再出即可在三班負重補中，翌戰亦能段段快跟下以佳速跟超級馬「友誼至好」串Q，水準甚高。剛戰於千四段段快開下，僅被一步不蝕之「美麗非凡」追過，卻可一齊拋離要爭季軍之「駿龍駒」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍，確認準繩中見進步。雖已六歲，但外地只跑兩仗，銳勢正盛無保留，今隔六周才再出，快馬不多下可操控步速，只要內疊路段不太差，可穩位望贏。



「馬友冠」季初跑千四起步脫腳仍追入Q，當時衝力較短，但剛戰如非末段受阻，應可憑終極時速衝入前兩名，走勢有進。今次回到二班釋重負，如見外疊路段特別好追也可博W。「志在四方」今季一出即勝，蹄下敗將「百步穿雲」水準不差，隔四個半月再出，可憑較佳體力制敵。



方駿暉