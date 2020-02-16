﻿翠絲過兩關——綠尚飛馳輕磅可爭

要我估今日A欄利放定利追？我唔敢講。但要我單估頭場的話，我買利前置。原因即使當日模式公平，但草地千二米仍多數利前置；其次是估計早上仍有驟雨，當場地風乾後，早段場次有機會不利追。還有最後一點，就是沙田的頭場賽事，往往會出現與當日其餘場次不符的偏差模式，令我等重視偏差的人會先搞錯了方向，所以即使今日A欄最終利追，但頭場隨時都是前置馬天下。 第一場四班一二○○米。「善傳萬里」上仗初出跑直路賽，早段前置，在步速偏慢之下，最終負兩個多身位跑第四，表現只不過不失。不過筆者一向認為時間不能盡信，尤其當步速與賽果顯示的不符時，我傾向信賽果，而304場次正正就是步速似偏慢，但三甲馬都是後追，...

2020-02-16