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﻿翠絲過兩關——綠尚飛馳輕磅可爭

2020-02-16 列印
　　第二場有幾匹近績優異的質新馬，「翡翠鳳凰」、「嘉應精彩」及「平海掌星」的入圍水準都不算高；相比之下，「錢途燦爛」剛戰贏馬，而且當時排十四檔，直路憑後勁趕過對手取勝，勝來頗具說服力。今次負磅較前三駒更輕，絕對有追捧價值。

　　第六場「綠尚飛馳」評六十分，本可列陣第四場四班千四米，但姚本輝安排廄侶「高大威猛」配潘頓出戰該場，前駒則升班而戰，若順利的話，贏晒兩場便最美滿。

　　回說「綠尚飛馳」，早前在四班可壓倒「順意寶」贏馬，而後駒上三班能擊敗「蒙古王」，今次輪到「綠尚飛馳」遇上「蒙古王」，照計必有力抗衡。再者今次同場對手均實力一般，「心多多」贏馬後停滯不前，「各取所需」又長力未明，「利害了」更未見進步，若全力出擊的話，「綠尚飛馳」憑藉輕磅之利可一爭。

珊翠絲
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