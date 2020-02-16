﻿健談馬事——錢途燦爛追得過

第二場四班千二米。「錢途燦爛」連續三場見好，上次排十四檔焗留，處境被動亦照贏，唔好睇表面，以為純靠賺快步速，其實同場唔少馬都遇相同形勢，點解得佢識追，末段更造到22秒81衝贏對手？食住當起勢頭，今仗加六磅再跑，再遇多快馬之場合，抵博過同場熱門。
子健
近日多名市民確診感染新冠肺炎，令人心惶惶，深井青龍頭豪景花園昨發生「大屠殺」殘酷命案，有人疑恐怕動物傳播不明病毒，狠下殺手，將一批約二十四隻貓及鼠類等動物從高處掟下山坡，部份當場死亡，部份則受重傷。愛...
2020-02-15
新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，各地對防疫資源的運用都很緊張。不過近日一名山東青島五十五歲高姓男子，就不惜謊稱「我來自武漢監獄」，希望被隔離十四天。原因是想找一個能提供免費吃住地方，更不想一個人「過節」。 ...
2020-02-15
美國企圖令中東局勢降溫。美國參議院周四通過一項跨黨派議案，限制總統特朗普對伊朗採取軍事行動，規定他事前必須要獲國會授權。但特朗普揚言會否決這項議案，認為會令伊朗有機可乘；不過伊朗革命衞隊將領就警告，美國和以色列一旦行差踏錯，就向兩國還擊。另一邊廂特朗普亦於周四透露，美方很大機會在本月底前與阿富汗塔利班達成和平協議。 參議院是以五十五票贊成、四十五票反對，通過民主黨議員凱恩（Tim Kaine）提出的議案，規定特朗普必須先獲國會同意，才可對伊朗採取軍事行動。據該決議，除非國會正式宣戰或者明確批准，否則總統不得動用美國軍事力量對伊朗採取行動。其中的例外情況是，美國面臨「逼在...
2020-02-15
何文田皓畋環境寧靜，加上位處小學34校網，吸引不少實力買家。今次介紹該屋苑頂層連天台單位，單位以灰白為主，加上採光頗佳，全屋通透明亮，放盤最大賣點是連私人天台，外望開揚何文田市景。 由嘉里建設發展的皓...
2020-02-15
國務院總理李克強要求有序恢復正常生產秩序，中港股市齊齊造好，恒指企穩250天線（27685），惟再戰二萬八大關未果。恒指低開高走，曾漲230點，高見27960點，創1月24日以來新高，收報27815點，上揚85點，全星期累漲411點，連升兩周。大市交投縮減，成交金額僅957億元。 分析料將現黃金交叉 市場人士指出，恒指下周初很大機會出現利好信號「終極黃金交叉」，即50天線升穿250天線，反映技術上中線獲看好。 內地新冠肺炎按日新增確診病例回落，內地股市造好。上證指數2900點失而復得，收報2917點，彈0.38%，全周滬指累漲1.43%；深證指數收報10916點，升0.48...
2020-02-15
利物浦在英超已遙遙領先，可是球員沒有因此而在輪休期放鬆自行加操，全因隊長佐敦軒達臣在背後不斷鞭策。這位紅軍成功背後的男人更獲捧為英格蘭球員先生頂頭大熱，今晚重回聯賽戰場勢率隊作客大勝包尾大幡諾域治，為下周中歐聯壯行色，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。 （Now621台周日凌晨1:30直播） 紅軍一隊成員沒有出戰英格蘭足總盃第四圈重賽勝梳士貝利一仗，在二月一日英超主場4:0輕取修咸頓後便放假，直到周一才重新集合訓練，備戰今仗以及下周二歐聯十六強首回合作客馬德里體育會。 眾將休假自發加操 然而，眾將沒有因為在積分榜拋離次席的曼城廿二分、只需贏多六場便可歷史性首奪英超錦標而鬆懈，各...
2020-02-15
抗疫最緊要清潔，除了個人衞生，家居潔淨同樣重要。最近有品牌新推出無線直立式吸塵機，賣點是配備輕巧強力電池，每分鐘氣流量達八百公升，充滿電更可運作四十分鐘，輕便與續航力兩者兼得！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛...
2020-02-14
去年是內地影視業的寒冬期，當紅花旦迪麗熱巴亦自爆曾失業8個月，再加上近日新冠肺炎（前名：武漢肺炎）來襲，藝人收入可謂雪上加霜！為避炎，近年主力在內地發展的傅穎（Theresa）亦於去年底「回流」，雖然...
2020-02-15
本周四早上一覺醒來，手機彈出中國疫情新聞，周三湖北新冠肺炎新增確診病例一萬四千八百四十宗，當真嚇了一跳，因為周二全國新增確診數量還只是二千〇一十五宗，湖北一日竟然多了一萬多宗，當時第一個反應是數字是否錯了？接著陸續看到內地不同的媒體都登出一萬四千八百四十這個數字，令人擔心究竟是湖北疫情大爆發，還是有其他問題。 其後內地公佈，由湖北開始，中國改變了確診新冠肺炎的標準。此前是以核酸測試，出現陽性，才算確診有新型肺炎病毒，但有很多新冠肺炎患者，包括已經過世的李文亮醫生，他曾進行兩次測試，都呈現陰性，第三次才出現陽性，發病二十三日才確診。以核酸測試，本來是一個比較科學的確診方法，但...
2020-02-15
要我估今日A欄利放定利追？我唔敢講。但要我單估頭場的話，我買利前置。原因即使當日模式公平，但草地千二米仍多數利前置；其次是估計早上仍有驟雨，當場地風乾後，早段場次有機會不利追。還有最後一點，就是沙田的頭場賽事，往往會出現與當日其餘場次不符的偏差模式，令我等重視偏差的人會先搞錯了方向，所以即使今日A欄最終利追，但頭場隨時都是前置馬天下。 第一場四班一二○○米。「善傳萬里」上仗初出跑直路賽，早段前置，在步速偏慢之下，最終負兩個多身位跑第四，表現只不過不失。不過筆者一向認為時間不能盡信，尤其當步速與賽果顯示的不符時，我傾向信賽果，而304場次正正就是步速似偏慢，但三甲馬都是後追，...
2020-02-16