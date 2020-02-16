﻿健談馬事——錢途燦爛追得過

第一場四班千二米。「富祿」有能力，只是一直衰在太重口，夾硬留會人馬角力，自己鬥散自己，直至最近才稍有改善，縱使仍未夠好，不過最近的四班千二賽事，無論谷草或田草都水準唔高，大家唔叻鬥唔叻，落計今場已夠用。今次無疑又抽外檔，不過有好有唔好，好的是會疊埋心水留後爆一段，唔好的是怕蝕形勢而已，惟換到較佳分頭，仍覺值博。



第二場四班千二米。「錢途燦爛」連續三場見好，上次排十四檔焗留，處境被動亦照贏，唔好睇表面，以為純靠賺快步速，其實同場唔少馬都遇相同形勢，點解得佢識追，末段更造到22秒81衝贏對手？食住當起勢頭，今仗加六磅再跑，再遇多快馬之場合，抵博過同場熱門。



子健