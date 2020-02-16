﻿重點出擊——帶榮來成冷值博

第四場「帶榮來」今季轉投伯廄一出即勝，馬房招牌省得靚靚。若計該賽步速，此駒留前鬥後確實佔了便宜，但留意其蹄下敗將「熱血鬥士」及「得益良多」，今季表現長期穩定，更一再證明是千四能手，那麼「帶榮來」要殺退此兩匹強敵，相信並非純靠符碌。



近兩仗「帶榮來」再戰田草千四卻未能再進，原因是陣上一再遇意外，其中在總場次268除了直路走內疊不利地，衝刺時更踏着前駒後蹄，而且同場的「熱血鬥士」、「深愛」及「好友益」又是當弗馬，本身只輸兩乘許，實在非戰之罪。至於328場次雖只得第六，但名次更後的「甲烷」接戰即補中，而該賽的首五名馬匹，更有四駒於翌仗入三甲，又是另一強勁組別。倘「帶榮來」因為這兩場敗仗而導致今次成冷，實在值博！



安西教練