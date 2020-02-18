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﻿馬場浮世繪——閉門作賽將持續三至四周

2020-02-18 列印
　　為防疫情擴散，馬會短期內會再檢討目前每次賽事嚴格限制入場人數的措施須否繼續，而有鑑學校的停課期亦延至三月中，故此閉門作賽安排多亦會延長三至四周。而當一切回復正常，馬會擬推出多項優惠答謝入場馬迷。

馬場浮世繪
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