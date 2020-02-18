馬場浮世繪
馬場浮世繪——閉門作賽將持續三至四周
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盲搶炎下荒誕罪案 不要銀紙劫廁紙 三刀匪掠600券
疫情下，有市民盲搶廁紙，昨天更有刀賊搶劫廁紙！三名賊人趁運輸工人將大批廁紙送抵一間惠康超巿分店外，持刀指嚇，劫走五十條共六百卷廁紙，總值約一千七百元。警員迅速在附近一間賓館起回贓物，拘捕兩名涉案的賓館...
2020-02-18
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蝗軍逼近邊境中國指有能力應對 曾以三萬鴨子成功治蝗災
新冠肺炎疫情仍在內地進一步蔓延，與此同時，近四千億隻蝗蟲侵襲印度及巴基斯坦，並且逼近中國邊境。對此，中國當局強調，蝗災影響中國的可能性不高，強調中國具備足夠的防蝗能力，又形容二十年前，新疆北部曾從浙江空運三萬隻鴨子治理蝗災，成效顯著。 源於東非的蝗災已蔓延至巴基斯坦及印度，直逼中國邊境，聯合國糧農組織呼籲全球戒備，引起中國社會關注。中國農業農村部種植業管理司表示，近年來，中國蝗蟲監測預警和防治能力提升，防蝗藥械儲備充足，大面積爆發蝗災的風險很低，當局正密切追蹤境外蝗災動態，同時加強雲南、西藏等省區的蝗蟲監測。 中國科學院院士、生態和昆蟲學家康樂也指，目前印度、巴基斯坦等地發...
2020-02-18
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日皇德仁壽辰活動取消 東馬縮規模 只限高水平選手參賽
日本新冠肺炎疫情嚴重，連同「鑽石公主號」郵輪上的乘客在內，已有五百二十人確診。為了防止疫情擴大，日本昨日宣佈取消慶祝日皇德仁壽辰的公眾活動，並且縮減東京馬拉松的人數規模。 日本宮內廳昨日發表聲明表示，因應疫情，決定取消原定安排民眾周日到皇宮宮殿的慶賀活動，目前正尋找替代方案，屬一九九六年以來首次。當年因應發生日本駐秘魯大使館人質事件，時任日皇明仁決定取消壽辰慶祝活動。 下月一日舉行的東京馬拉松也決定，不允許包括輪椅項目在內的普通參賽者出賽，只有獲邀請的高水平選手參與角逐賽事。東京馬拉松原計劃約有三萬八千人參賽，這次受疫情影響將大幅縮小規模，估計僅餘二百多名參賽者。此外，國際...
2020-02-18
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眺望開揚市景 逸瓏別致廳堂富麗怡人
九龍塘逸瓏位處廣播道1號，位置靜中帶旺，加上位處小學41名校網，是不少實力家庭入市考慮。今次推介的放盤，實用面積1269方呎，全屋有歐式氣派裝潢，單位向東南更是優勢之一，外望九龍塘一帶開闊市景。 ...
2020-02-18
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疫情致需求大減 預告上半年績劣 國泰太古提前發「盈警」
受疫情打擊生意，國泰航空（293）及母公司太古（019），昨日齊齊變相發「盈警」。國泰公告指出，因新冠肺炎爆發，令航班需求大跌，國泰預期2020年上半年業績，將較去年同期「大為遜色」；國泰去年同期錄得...
2020-02-18
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16強紅軍立威 一球超人出「馬」
歐聯十六強首回合今晚開戰，衞冕冠軍利物浦先作客馬德里體育會。紅軍今季英超十二次以一球小勝對手，關鍵是後防牢不可破之餘，進攻又有沙迪奧文尼扮演了關鍵先生，本屆英超六次為球隊奠勝。這名廿七歲翼鋒今仗勢再做「一球超人」，領軍先拔頭籌，客勝無問題。 連同上仗作客1:0小勝諾域治，利物浦今季英超十二次以一球小勝對手，屬列強最多，在本季歐聯分組賽也曾試過兩次。能如此有效率擊敗對手，全靠固若金湯的防線，紅軍近十一場聯賽有十仗保持不失，左閘安德魯羅拔臣直言：「己隊當然喜歡零封對手，但相比後防，一眾鋒將更喜歡保持不失，因為這樣令他們安心進攻。」 沙迪奧文尼在今季英超十二次小勝一球的賽事中，六...
2020-02-18
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北海道網走 佳餚魅力 龍壽司嚐釣喜之次
北海道網走（Abashiri），此刻正迎來一年一度的浮冰季節，大家乘坐破冰船出海賞景之餘，也不妨順道嚐盡佳餚美酒，好像這趟我便先吃了一頓滋味的喜之次及壽司料理，再到酒吧細味地道的夜生活風情。 ...
2020-02-18
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無懼肺炎 愛妻帶網紅B遊旺區 李璨琛囡囡周圍摸冇消毒
近日本港爆發新冠肺炎（前名：武漢肺炎），不少人都於家中閉關「避炎」，但小朋友又點頂得順日日「坐監」呢！？好似李璨琛快將兩歲的「網紅囡囡」Lucy（李元元）出名好動，試過悶到喺屋企大搗亂，搞到媽咪梁志瑩...
2020-02-18
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社論——盲搶發高燒 是時候冷靜了
劫金行、劫銀行，時有所聞，昨天連超市廁紙也遭匪徒搶劫，真是「一百歲唔死都有新聞」，反映在疫情下，部份市民盲搶口罩、消毒用品、白米和廁紙，出現人搶我又搶的狀況，人為地導致市場供不應求，造成一場盲搶浪潮。 三刀匪搶劫超市五十條共六百卷廁紙，總值約一千七百元，動機如何，是有場所急需廁紙而找人犯案？或有黑市渠道出售牟利？有待警員調查。這宗新聞不但在本港瘋傳，連歐美主要媒體也即時報道，反映香港社會光怪陸離的一面。 不少人搶口罩、消毒用品、廁紙等，人為地扭曲了市場供求平衡，造成缺貨和價格上漲，甚至有藥房乘機抬價，牟取暴利。但市場是有自行調節機制的，需求會刺激供應，近日內地口罩工廠恢復生...
2020-02-18
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馬場浮世繪——閉門作賽將持續三至四周
為防疫情擴散，馬會短期內會再檢討目前每次賽事嚴格限制入場人數的措施須否繼續，而有鑑學校的停課期亦延至三月中，故此閉門作賽安排多亦會延長三至四周。而當一切回復正常，馬會擬推出多項優惠答謝入場馬迷。 馬場浮世繪
2020-02-18
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