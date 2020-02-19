勝在有方——仁者荃心持續突破

「仁者荃心」雖然今季已屬在港第四季，但表現遠比過往勁。一出即在泥地千二段段快跟下氣走泥地高手「烽煙四喜」和「帆哥兒」，屬強組頭馬。前仗遇超快步速，本身頭兩段都交出44秒97，仍能以佳速彈離翌戰贏馬之「鞍歌」，屬出色頭馬。再出評分升逾一百，仍能跟「日日精彩」串Q而第二度氣走實力指標「常感恩」，連田草也一再跑得好，確認實齡未足六歲之愛爾蘭自購馬今季踏入全盛期，銳得交關。今隔近兩個月才出，目前評分難得遇到最佳路程，排檔適中好跑，必珍惜黃金機會持續突破。



「好運多贏」上季初一再在千四跑得勁，跟其跑得好之「環保動力」和「友好日子」其後縮程到千二即能包辦大冷Q，本身一再錯失機會後轉沉。但連場跟跑後稍休，同父合此場地，轉場或有新鮮刺激，大冷值得博W。



方駿暉