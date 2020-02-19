健談馬事——大道至正可以再追

第六場三班泥地千二米。筆者經常強調跑馬跑對手，「紅運大師」復爭正常八十分至六十分的三班賽，與前仗跑八十五分區域的同程相比，對手唔同，但負磅只多兩磅，條件亦有唔同，遇到大批未跑過泥地的對手，而有根據的「銀紙」、「超能力」及「旋里多彩」，各自都有疑問及缺點，相對之下，「紅運大師」疑點唔多，縱然負頂磅，仍算遇到黃金機會，今次強配雷神必拼有機。



第七場三班千八米。早前寫過，莫雷拉自一月尾至今所贏的頭馬，騎完再騎之馬佔大多數，今晚又有第五場「為食格格」、第七場「大道至正」及第八場「激賞」，值得優先留意。而「大道至正」上仗因直路塞車才搏輸，今次增程跑千八，比起一哩有好無差，主要對手反而普遍欠缺證明，可以再追。



子健