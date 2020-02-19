重點出擊——日日靚一鳴驚人

說也奇怪，冠軍騎師潘頓今晚只得三匹座騎，其中兩駒出自方嘉柏馬房，按道理這對騎練有一定默契，若潘頓要討騎更多的方廄馬，小方應該無任歡迎。不計之前由何澤堯贏馬的「賞心星」，今次其他方廄出賽馬之中，「關鍵時機」上季末由潘頓經手建功，兼且騎頂磅馬也是其強項，惟此駒今仗卻由郭能接手，真令人費解。



既然潘頓今晚只選擇騎三駒上陣，很可能都是揀手貨，筆者尤其關注第四場「日日靚」。因為此駒在港初出之前，潘頓從未在晨課沾手，但馬兒初出即見他操刀，而轉彎走外疊蝕位之下，竟能逼近再出贏馬的「錢途燦爛」，即使直路階段左穿右插，仍可造出最快末段時間，顯然頗具質素。



今賽前潘頓曾為「日日靚」試閘，騎者直路紋風未動，馬兒仍穩步上前。馬會網站的資料特別提到，此駒在外地四次試閘當中，只曾在一課膠沙地大閘勝出，是否意味馬兒特善泥地？今仗隨時一鳴驚人。



安西教練