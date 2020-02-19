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翠絲過兩關——大道至正穩入前列

2020-02-19 列印
　　「大道至正」出自上季774強組，至今未贏確令人難明。大前仗遇對手慢放屈機追不及，前仗出擊又遇伏兵；上回強配雷神矢志復前失，誰不知又走入馬林塞死，認真失運。今次再次續用雷神，有過一次失敗經驗後，今場直路不要再像上仗般走入馬林，能及時望空衝刺的話，穩入前列。

　　「牛角仔」上仗初跑谷草，馬房都有搏殺風聲傳出，最終只得一席第五，演出只算合格。若計早前在二班田草的表現，評分應仍未見盡。今次轉到泥地上陣，不少同父系馬均為泥地好手，加上此駒亦曾贏過泥閘，說不定可試出新天地，絕不能輕視。

珊翠絲
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