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﻿馬場浮世繪——怪獸都市為何良結束頭馬荒

2020-02-20 列印
　　何良昨晚憑「怪獸都市」報捷，結束上年十二月二十九日贏完「發財福星」後的頭馬荒，練者賽後高興地表示，旗下戰馬近期搏殺時欠缺運氣，陣上經常遇到意外，如今總算可以重現笑顏。

馬場浮世繪
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