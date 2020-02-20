  • 2020年2月20日 星期四
  • 21º
  • 55%
熱門： 武漢肺炎鑽石公主號口罩跆拳道港鐵

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——下月杜拜賽推全球匯合彩池

2020-02-20 列印
　　繼上季皇家雅士谷賽期和去年十月法國凱旋門大賽日後，馬會在下月二十八日杜拜美丹馬場舉行的杜拜世界盃賽馬日，極可能推出「全球匯合彩池」，屆時安排於皇家雅士谷賽期相若，當日經由馬會在英國、法國、美國、加拿大、澳洲和新西蘭等合作夥伴所接受的注碼，會直接匯入香港彩池，構成一個更龐大的彩池。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd