﻿莫雷拉全泥三W顯威名

昨晚舉行今季首次全泥地夜賽，莫雷拉憑「為食格格」、「紅運大師」及「大道至正」贏三W，並於第七場賽後已成為騎師王。至於文家良憑「真勇士」及「仁者荃心」梅開二度，是唯一起孖的練馬師。



莫雷拉是今季泥地贏馬最多的騎師，昨晚舉行全泥賽，他當然不負盛名，先後勝出「為食格格」、「紅運大師」及「大道至正」，其中前駒今仗成功連捷，練者蘇偉賢透露：「『為食格格』過往很急躁，如今則愈來愈淡定，莫雷拉操練後亦讚牠有進步。我認為此駒可以應付千八米，因此或會增程角逐。」



文家良昨晚憑「真勇士」及「仁者荃心」起孖，前駒爆冷開齋後練者說：「『真勇士』上仗排十二檔，今次又排十二檔，當然打擊我的爭勝信心，結果卻有意外驚喜。我暫時未摸清此駒的草地威力如何，之後應該嘗試一下，但暫時仍會安排牠跑泥地，史卓豐賽後報告馬兒仍幼嫩，相信續有進步空間。」



此外，容天鵬昨晚憑「鱷臨天下」食頭胡，剛巧他季內所贏的唯一泥地頭馬也是由此駒建功，練者表示：「『鱷臨天下』跑泥地特別出色，但並不代表草地不行，上仗在田草落敗只因步速不合影響其呼吸，以牠的能力而言，升上第四班也可應付，關鍵在於喘鳴會否復發而已。」



至於郭能則憑「執到笑」取得本身季內首場泥地頭馬，練馬師蘇保羅指：「『執到笑』乃典型有作戰能力的五班馬，而且跑泥地中距離有良好賽績根據，今場負磅不重，所以能夠在泥地中距離贏出本身第三場頭馬，希望勝後加分不多，以便在季內有機會再贏一場。」



另一方面，受武肺疫情影響，馬會行政總裁應家柏和市場及國際業務拓展執行總監張子杰都要留港坐陣，但仍拍好影片，在昨日的亞洲賽馬會議首天會議上播放。張之杰透露隨着香港發展5G，互聯網網速大幅加快下，馬會計畫推出一系列新猷，例如剛推出的「轉數快」服務，顧客由開戶轉款再到投注戶口的時間，明年將減至四至五分鐘。此外，顧客亦能在應用程式裏做筆記，方便日後查閱。



而預計在二○二二年，可發展出聲音辨別投注系統，屆時不再需要按鈕，而翌年電腦可透過顧客投注記錄，向其提供投注建議。



此外應用程式內會加插留言區，加強與顧客互動，增強他們的投入感。總之馬會將盡量利用5G技術，全力發展「超級賽馬應用程式」。



記者：文傑、亨利