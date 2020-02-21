﻿馬場浮世繪——巫顯東認犯天條停賽八日

小組對巫顯東的指控有三︰一，過了三百五十米處後，他未有將「競技勇士」移至「慈愛恩典」的內側空位；二，約三百二十五米處起至二百七十五米處時，他在「慈愛恩典」之後約束「競技勇士」，其時內側有空位讓他推進，但他仍保持在「慈愛恩典」之後位置。三，自約三百二十五米處至二百七十五米處，他未有採取一切合理而又可容許的騎法，以確保「競技勇士」可爭取得最佳名次。
馬場浮世繪
新冠肺炎襲港，口罩一度奇缺，觸發「港人自救」精神，有工會、商界籌劃「香港製造」口罩。工聯會上月率先開設口罩工場，昨天展示首批數十個成品，正等候品質檢測，一旦通過，未來最高日產十萬個。身兼行會成員的經民...
2020-02-21
內地疫情仍然嚴峻，而中美的傳媒繼續「互撕」。昨日中國外交部就美國國務卿蓬佩奧批評中方於十九日吊銷三名《華爾街日報》駐京記者的記者證一事，是限制言論自由；中方就反駁，為何《華爾街日報》有辱罵他人的自由，...
2020-02-21
德國法蘭克福附近的西部城市哈瑙周三深夜發生兩宗槍擊案，外媒引警方表示共有十人死亡，最少四人受傷。警方鎖定疑兇，進行突擊行動卻發現他死在家中，屋內還有另一人的屍體。發生血案的兩處地點都是水煙吧，暫未知道行兇動機，以及是否涉及恐怖主義。 首宗槍擊案於當地時間周三晚上十時許，在市中心一間水煙吧內發生。過了不久，Kesselstadt區另一家水煙吧也傳來一連串槍聲。探員正調查兩宗事故是否有關連，暫未確定是否同一幫人所為。初步跡象顯示，兇徒似乎是有目標行事。據當地傳媒報道，數目不明的槍手首先襲擊第一間水煙吧，開槍轟斃三人。到午夜左右，第二間水煙吧也遇襲，再有五人被殺，隨後相繼傳出有傷...
2020-02-21
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯助理區域經理黃遠基表示，牛頭角淘大花園G座中低層3室，面積375方呎，兩房間隔，原叫價600萬，累減至580萬易手，呎價15467元。據了解，原業主於1...
2020-02-21
澳門賭場暫停營業半個月後（20日），41間娛樂場中，僅有29間昨日重開，當中涉及賭枱約1800張，數量不足原有的三成。有業界人士表示，賭場昨日入場人次大減。 但業界人士強調現屬重開初期，仍需再...
2020-02-21
湯馬士梅拿可謂拜仁慕尼黑大紅人，今季德甲已貢獻了十四次助攻，只欠兩次便追平個人紀錄，更贏回德國主帥路維的注意，後者透露不排除重召此子。這名三十歲鋒將喜逢第二春，今晚聯賽有力繼續領軍主場大勝榜尾的柏達邦，為下周中歐聯壯行色，讓球主客和讓三球「主勝」去馬。 踏入二○年後，湯馬士梅拿除了早前德甲主場0:0悶和RB萊比錫外，今年各賽事五戰每場皆貢獻士哥或助攻。他今季聯賽也累積十四次助攻，多兩次就追平一七至一八球季的個人紀錄，再劍指比利時中場奇雲迪布尼於一四至一五球季為禾夫斯堡貢獻廿一次的德甲紀錄，難得是此子仍謙稱：「我只是球隊其中一顆齒輪，助球隊不斷取勝和捧盃。」 路維青睞有保證 ...
2020-02-21
傳統家居消毒用品雖能殺滅物件表面細菌，卻無阻細菌再度滋生。有本地高科技初創公司便推出利用納米光觸媒技術殺菌的潔淨產品，只須以紫外光照射納米光觸媒噴劑，再噴射到物件表面，就能在物件上形成淨化保護膜，持久抑制細菌滋生。 自我消毒六至八小時 光觸媒並非新科技，這種光催化技術源自1967年日本東京大學，其後科學家不斷改良，直到今天，已被廣泛應用於瓷磚及空氣清新機。本地科創品牌Raze Technology最新研製利用納米光觸媒技術殺菌的產品Raze Original，賣點是能夠儲光，事關光觸媒要靠光的能量來進行消毒殺菌。品牌聯合創辦人及CEO Vincent Fong解釋...
2020-02-21
「火辣女神」傅嘉莉 (Kelly)之前喺TVB旅遊節目《識玩旅行團2》中着上純白色三點式，於鏡頭前「Big波」蕩漾浸溫泉，大晒34C脹爆「胸器」，就連73歲「家英哥」羅家英都睇到心心眼，忍唔住喺社交網...
2020-02-21
一場突如其來的疫病，令港人醒覺，曾幾何時，香港是一個輕工業重鎮，為何現在連基本的醫療用品也無力生產？有商界人士、工會受到啟發，落實在本地生產口罩、酒精等防疫用品，其中工聯會率先報喜，展示首批數十個口罩，在通過質檢後，有望於下月正式投產。經民連議員林健鋒亦透露，由他籌備的四條生產線將於下月中投產。眾志成城下，「香港製造」防疫用品將重現市場。 工聯會預計，未來可以日產十萬個口罩。而林健鋒的廠房，產能更高，每日產量達四十萬個。對七百萬港人來說，這些本地製品不足以應付整體需求，但千里之行，始於足下，由零開始，顯示香港人有心、有資金、有技術，製造一些基本的防疫用品，未來一旦再爆疫情，...
2020-02-21
馬會競賽董事小組昨午研訊有關巫顯東於剛周日尾場賽事策「競技勇士」的方式，聽取過當事人及練馬師葉楚航，馬主華協會團體的經理李茂銘的證供後，巫顯東被指控違反賽事規例第99（2）及（6）條，巫顯東承認指控，被罰由三月十八日的谷戰起開停賽八次賽事，至四月十五日的谷戰才可復出上陣。葉楚航當日在亮相圈告知巫顯東策騎指示時，李茂銘亦在場。 小組對巫顯東的指控有三︰一，過了三百五十米處後，他未有將「競技勇士」移至「慈愛恩典」的內側空位；二，約三百二十五米處起至二百七十五米處時，他在「慈愛恩典」之後約束「競技勇士」，其時內側有空位讓他推進，但他仍保持在「慈愛恩典」之後位置。三，自約三百二十五...
2020-02-21