﻿馬場浮世繪——巫顯東認犯天條停賽八日

馬會競賽董事小組昨午研訊有關巫顯東於剛周日尾場賽事策「競技勇士」的方式，聽取過當事人及練馬師葉楚航，馬主華協會團體的經理李茂銘的證供後，巫顯東被指控違反賽事規例第99（2）及（6）條，巫顯東承認指控，被罰由三月十八日的谷戰起開停賽八次賽事，至四月十五日的谷戰才可復出上陣。葉楚航當日在亮相圈告知巫顯東策騎指示時，李茂銘亦在場。



小組對巫顯東的指控有三︰一，過了三百五十米處後，他未有將「競技勇士」移至「慈愛恩典」的內側空位；二，約三百二十五米處起至二百七十五米處時，他在「慈愛恩典」之後約束「競技勇士」，其時內側有空位讓他推進，但他仍保持在「慈愛恩典」之後位置。三，自約三百二十五米處至二百七十五米處，他未有採取一切合理而又可容許的騎法，以確保「競技勇士」可爭取得最佳名次。



馬場浮世繪