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﻿馬場浮世繪——世界盃日彩池擬再全球匯合

2020-02-21 列印
  繼上季的皇家雅士谷賽期和去年十月法國凱旋門大賽日後，馬會極有機會在三月二十八日的杜拜拜世界盃賽馬日，推出「全球匯合彩池」。屆時，由馬會在英國、法國、美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等地的合作夥伴所收到的注碼，將直接匯入香港彩池。

馬場浮世繪
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