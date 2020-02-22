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馬場浮世繪——波健士三月中來港客串

2020-02-22 列印
  馬會早前公布，牌照委員會同意向波健士發出馬會騎師牌照，有效期由三月一日至五月三十一日，首尾兩天包括在內。鑒於波健士獲發工作簽證的情況，他與馬會的策騎協議生效日期順延至三月十四日，而到期日則修訂為六月十四日。因此，波健士現可接受三月十四日星期六沙田賽事的策騎聘約。

馬場浮世繪

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