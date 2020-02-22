馬場浮世繪——杜鵬志演講激動落淚

此外，在同日「與政府部門協力，維護賽馬誠信：反非法賭博專責小組」為題的專題演講中，馬會賽事審查及投注分析經理Thomas Chignell亦有參與。他在會上以對賭網站Citibet為例，說明亞洲非法賭博營運者對賽馬誠信造成與日俱增的威脅。他指出因為騎師或練馬師可選投落敗馬匹而獲利，而該等網站一切以利益為先，亦懶得舉報可疑投注或違規行為，也沒有確當的程序識辨客戶，對於保持賽事的誠信，有害無益。
馬場浮世繪
本港昨日沒有新增確診新冠肺炎個案，累計六十九宗，再多一人出院。日前確診警員周二(本月十八日)發病當晚，與五十九名同事聚餐，該批警員須接受檢疫，其中四人出現病徵已入院。衛生防護中心預計，確診個案將增加及...
2020-02-22
全國新冠肺炎確診病例昨日增至七萬五千多宗，當局首次披露，全國四個省五個監獄，有五百多名囚犯染病，承認疫情防控不足，將調查有關情況，並向多名官員問責。 截至今晨零時，全國新增八百九十六宗確診，達七萬五千五百七十一宗，再有一百一十八人死亡，死亡案例達二千二百三十九宗。在重災區湖北，累計確診六萬二千六百六十二宗，二千一百四十四人死亡。山東昨日新增確診二百零三宗，達七百四十九宗，其中任城監獄有二百名囚犯確診。 山東司法廳長丟官 任城監獄中另有七名獄警已於早前確診，當中最早的病例出現在本月十二日。當局表示，山東省司法廳廳長解維俊，因監獄疫情防控不力，已被免職。中央政法...
2020-02-22
烏克蘭迄今並未出現任何新冠肺炎確診病例，當局計劃在中部一所醫院隔離一批從中國撤離的僑民，但受到數十名居民阻撓，他們因擔憂新冠肺炎疫情在當地擴散，堵路及焚燒車胎抗議，並與防暴警察在醫院外爆發激烈衝突。這...
2020-02-22
九肚山低密度住宅玖瓏山，背靠翠綠山巒，加上地勢較高，景觀亦較開揚。今次介紹該屋苑一個大單位放盤，面積1538方呎，四房兩套設計，間隔四正闊落，全屋以木地板襯以啡系家具，為一室注入舒適放鬆氛圍，從露台外...
2020-02-22
新冠肺炎疫情未止，日韓新增病例持續增加，市場憂慮疫情擴散，蔓延至其他經濟地區，拖累恒指連跌兩日，全周亦錄得下滑。恒指昨日曾插344點，低見27264點，收報27308點，下降300點，失守20天線（2...
2020-02-22
熱刺兩大射手哈利卡尼及孫興民因傷長休，招致上場歐聯地頭敗陣。車路士下周二出戰歐聯前，同樣陷入無鋒困局，射手譚美阿巴謙有傷在身，後備巴舒亞伊和基奧特卻不堪大用。今晚英超藍獅主場鬥熱刺，雙方同病相憐隨時握手言和，逾三倍和值得一博。 哈利卡尼一月初左腿筋肌腱斷裂後，熱刺的入球重擔落在孫興民身上，但此子上一輪英超鬥阿士東維拉手臂骨折要接受手術，可能提早收咧。領隊摩連奴上仗歐聯唯有派翼鋒盧卡斯莫拉移入中路卻效果平平，最終主場0:1不敵RB萊比錫。 同樣的處境也發生在車路士身上，下周二歐聯十六強首回合要地頭硬碰拜仁慕尼黑前，今仗已面對無鋒可用的命運，譚美阿巴謙因小腿肌肉受傷，今仗上陣成...
2020-02-22
昨日談過新冠肺炎期間，不同蔬果怎樣該用哪些方法徹底洗淨，今日一於再分享蔬菜儲存方法，皆因小編身邊不少親友都WFH（Work from home），如非必要都避免岀門。有些更為了慳口罩，實行一星期只岀門...
2020-02-21
現年39歲的莊思敏去年9月公開和台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）拍拖，昨日被發現已在港入紙排期註冊結婚！談到男友在外地的驚喜求婚過程，莊思敏就坦言感到開心，但初時就覺得尷尬多於驚喜！ 莊思敏和男...
2020-02-22
正在開車，內地朋友來電，問香港情況如何，我說我正在馬路上，車水馬龍，還塞車。朋友聽了很羨慕，說他們那裏，出入住宅都受限制，馬路上水盡鵝飛，看了叫人心都涼了。我跟他說，非常時期，唯有這樣，才可以少出些意外，你們就忍忍吧。 然後我告訴他，其實我在香港也很少出街，尤其是這一段日子，可以宅在家裏就宅在家裏，一來是避疫，二來也省口罩。他聽了就問，你缺口罩嗎？我說我不缺口罩，不出街不是因為沒口罩，而是為了少用口罩，防止浪費。 口罩只能用一次，不管你用多少時間，用了一次就不好再用。就像前兩天出門上街，臨出門拿了一隻口罩戴上，為的是坐電梯，生怕在電梯裏碰到人。現在某些人眼中，你不戴口罩就像...
2020-02-22
馬會早前公布，牌照委員會同意向波健士發出馬會騎師牌照，有效期由三月一日至五月三十一日，首尾兩天包括在內。鑒於波健士獲發工作簽證的情況，他與馬會的策騎協議生效日期順延至三月十四日，而到期日則修訂為六月十四日。因此，波健士現可接受三月十四日星期六沙田賽事的策騎聘約。 馬場浮世繪
2020-02-22