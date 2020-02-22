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馬場浮世繪——杜鵬志演講激動落淚

2020-02-22 列印
  前日是亞洲賽馬會議的次日，已掛靴的杜鵬志與女騎師佩妮，在主題為「維持賽馬運動員健康」的會議上擔任主講嘉實，期間杜鵬志兩度感觸落淚。會中他透露年多前墮馬受傷，因為頸部傷勢觸及神經，經過長時間休息亦未能康復，最後被逼掛靴。另外，他提到三十多年來的鞍上生涯，身心均承受巨大壓力，但又不敢告訴家人，以免他們亦受到影響。

  此外，在同日「與政府部門協力，維護賽馬誠信：反非法賭博專責小組」為題的專題演講中，馬會賽事審查及投注分析經理Thomas Chignell亦有參與。他在會上以對賭網站Citibet為例，說明亞洲非法賭博營運者對賽馬誠信造成與日俱增的威脅。他指出因為騎師或練馬師可選投落敗馬匹而獲利，而該等網站一切以利益為先，亦懶得舉報可疑投注或違規行為，也沒有確當的程序識辨客戶，對於保持賽事的誠信，有害無益。

馬場浮世繪

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