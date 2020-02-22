贏馬開齋團結力量

騎師史卓豐上周三夜賽策騎「真勇士」爆冷贏馬，明日他將有九匹座騎列陣，他坦言自己停賽復出以來，在四個賽馬日裏只贏出兩場頭馬，跟個人所想的目標仍有距離，所以會繼續努力增添頭馬進帳，努力讓自己策騎事業重上軌道。他又表示今戰座騎裏以「團結力量」和「超班福星」兩駒的機會最感樂觀。



姚廄的「團結力量」上場初出即在千二米跑第二，明日改配史卓豐，後者說：「我曾經在去年十二月在從化馬場策騎『團結力量』試閘跑第二，當時其交出不俗的速度，且逐漸成熟進步，可是其後因我被罰停賽，此駒交由蘇兆輝接手。剛戰『團結力量』就在他胯下跑得第二，雖然該役的水準可能不算太高，但此駒本身非太早熟，能夠有此成績已算不錯。相信拼過一場之後，將有助其成熟和狀態再進。今次練者安排『團結力量』再戰沙田千二米，即使排在外檔起步，但我有信心牠有足夠速度在起步後搶在前列競跑，以最有利的形勢爭取在港首場頭馬。」



丁廄「超班福星」最近四次賽事均獲亞軍，但史卓豐仍未有放棄之意，繼續在今次夥拍牠出賽，他說：「『超班福星』早便應該贏馬出頭，只是運氣不及對手，例如對上兩次跑田草千六米，便碰上『精神威』等惡馬及不利步速，可是均能於前列回來。復課後馬兒狀態仍勇，上周由我策騎快跳，走勢理想，周日牠再以佳態迎戰，同場對手實力並無增強，只要臨場跑回本身水準，足以取勝。」



最後，史卓豐認為「怡昌福星」走勢搶眼，轉投苗廐後狀態穩步上揚，今仗復出跑田草千二米，即使排在十三檔起步，但同場對手實力平平，而本身試閘亦表現出色，故此有望走入前列。



特約記者：文傑