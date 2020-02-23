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﻿勝在有方——星叻可征服三班

2020-02-23 列印
　　「星叻」上季兩勝四班泥地千二米，但同父馬田草成績頗佳，果然季初於直路賽闖入大冷T腳，能跟實力指標「大紅包」跑近而氣走初起之「傳盛」，約有三班中級水準。前仗雖然名次倒退至第六，但步速偏快下跟得急，才被「各取所需」和「大紅包」追過，此兩駒其後均可在兩仗內入Q，另有鄰近對手「跳出世界」和「小太陽」再出贏馬，屬強組段速出色之成員。上仗初跑田草千二成為大冷門，頭兩段交出45秒79，仍能反勝「小太陽」和「各取所需」而入位，跟翌戰再入Q之忠心鐵馬「極速王」跑近，確認田草合適，且噸位不算勁之馬跑此程威力比直路賽更強。今隔近四星期再出，四歲PPG精英只跑了十一仗，正處大熟黃金期，切入內疊前置後力足征服三班。

　　「健康美麗」上季於千四米氣走季內能勝之「心多多」和「路路通」，實力亦夠強，衝力短之馬再抽得一檔好位，三甲機會仍高。「勝利風範」早已具備PPG精英級數，近期復出後漸入佳境，如有好際遇也夠贏。

方駿暉
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