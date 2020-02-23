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﻿翠絲過兩關——嘉才增程見真章

2020-02-23 列印
　　第一場「醉翁意」有表現時都是靠後上，上場臨降五班，早段居然選擇上前自領，結果遇快步速之餘，更全程走三疊，大敗不能作據。今場降班回爭千二米，改配莫雅執韁，如果來個大變身，筆者絕不會感到驚訝。

　　第十場「嘉才」初出一役在347場次全程走三疊，與牠一起蝕位的「平海歡星」再出都可補中，「軍威振」又跑第四，加上當天不少走三疊蝕位之馬，再出都有大幅進步，前駒絕不能小覷。此外，「嘉才」來港前一戰二千米即勝，早前跑千二及千四米路程均未盡合適；潘頓肯連續第三次操刀，今場增程可見真章。

珊翠絲
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