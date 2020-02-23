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﻿健談馬事——安采WP值博

2020-02-23 列印
　　第五場三班千二米。大摩不再堅持要「健康美麗」　跑千四，決定相當正確，也許「健康美麗」千四最強，然而對手卻較千二強得多，早前在同程入Q，跑贏「團結精神」，後駒最近已贏馬，比牠更強的「健康美麗」，今次換潘頓、抽一檔，遇到一批弱對手，乃爭出頭黃金機會。

　　第七場四歲馬千八米。「安采」前仗同程表現勁，上仗直路加速時受阻，睇埋此役走勢，幾肯定狀態已及水準。復課再觀察，發覺確有原因，印象中的「安采」比較急躁，唔夠安定、放鬆，最近再睇，無論快、慢試都唔急唔搶，對其好感大增。論進步，今組馬無一能及，落場鬥進度未必輸蝕，WP值得博！

子健
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