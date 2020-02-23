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﻿重點出擊——其利斷金決心開勝門

2020-02-23 列印
　　第四場「其利斷金」今季先後五次上陣，其中兩仗由雷神操刀，而且都在高水準的谷草一六五○米交出接近走勢，尤其是總場次222的蹄下敗將「雷公鑿」、「偉大勝利」及「友誼之星」，之後再出都紛紛報捷，水準更見不凡。

　　葉楚航的部署手法偏向保守，實谷草一六五○米幾乎每周也有編排，上仗卻安排「其利斷金」增程跑田草二千米，且以超快步速領放，最終僅以個多馬位見負，以初跑長途賽而言，實屬進步表現！

　　「其利斷金」至今尚未交代，上賽後見潘頓為這匹處女馬連試多課，明顯騎練早有默契。事實上，今場潘頓可揀騎好幾匹近況出色之馬，但如今看來，他是決心要替「其利斷金」打開勝門。

安西教練
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