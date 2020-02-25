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馬場浮世繪——薛恩周六爭澳州諾頓錦標

2020-02-25 列印
　　薛恩已獲准馬會批准請假離港，於周六在澳洲悉尼蘭域馬場策騎Dreamforce競逐一級賽諾頓錦標。薛恩會於明晚谷戰披甲後才離港，而於周六在澳洲上陣後即趕返，故不會缺席任何一次香港賽事。

馬場浮世繪
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