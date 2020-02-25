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馬場浮世繪——南韓賽馬或因疫情暫停

2020-02-25 列印
　　新型冠狀肺炎在南韓不斷爆發，偏偏多年前，南韓馬會在當地反賭團體壓力之下，取消了電話投注和網上投注服務，現時不可能仿傚香港馬會般，以閉門方式繼續跑馬，故此日前已將剛周日在首爾和釜山舉行的賽事延期至另行通知，至於之後的賽事安排，南韓馬會將在明日開會後公布。

馬場浮世繪
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