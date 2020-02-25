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馬場浮世繪——勝出光采周日復出備戰杜拜

2020-02-25 列印
　　上屆女皇盃與應屆香港盃盟主「勝出光采」，周日將在中山競馬場復出，角逐千八米二級賽中山紀念。這匹日本良駒是過去兩屆中山紀念盟主，與松岡正海最合拍，但因騎者仍養傷，今仗將轉配前德國冠軍騎師文力威。如「勝出光采」按原定計劃，賽後會遠征杜拜出戰三月二十九日的一級賽杜拜草地大賽，屆時會由莫雷拉操刀。

馬場浮世繪

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