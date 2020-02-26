﻿勝在有方——金剛石出頭在望

「金剛石」上季年僅三歲，第三次出賽已跑千四米，內疊跟好位賺慢步速後能跟季內可輕勝之「翡翠綠」跑近而氣走當時至少值四班中級之「不羈的風」，難度不低。其後因腳傷提早歇暑。今季熱身一仗後再於千四跑得好，頭一千米交出58秒83跟得急，二百米出頭後僅輸給其後能勝之「熱血鬥士」和「電訊火箭」，另蹄下敗將「順意寶」和「得益良多」稍後贏馬，水準值四班中上級，證明綁脷後效果不差。耗力後最近兩戰因檔差而跟跑，不足為據。今轉到谷草縮程遇對手大幅減弱，抽得一檔好位，重戴眼罩或會跟得較前，可憑級數和新鮮感出頭交代。



「玩得好」上季可在三班田草千二以終極時速22秒1跟超級馬「弛曜風」串Q而氣走「鑽飛鷹」，前仗千四米則於不利之內疊路段能得季軍，於四班時刻有利。



方駿暉