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﻿翠絲過兩關——年年旺三班贏級數

2020-02-26 列印
　　環看第四場幾匹隔晚熱門馬，「陽光」欠近績支持，「放眼量」雖然強配，但排位差劣，形成「多多」在此組特別有優越感。話晒今季曾經兩捷，水準無出其右，今仗排五檔起步，預期形勢理想，有權再下一城取得季內第三捷。

　　彭國年跑埋今戰便完成客串期，今趟首度來港取得七場頭馬，成績頗為理想，今晚其座騎當中，筆者認為第九場「年年旺」最捧得過。此駒上仗在二班面對強手自然難以言勝，而早前接連在田草和谷草排劣檔都追得好，狀態早已回來。今次難得可回降三班，計級數有力一爭。再看高伯新與彭國年今季只合作一次，即憑「帶榮來」跑入亞軍，今次「年年旺」若能贏馬食尾胡，騎練都有美好回憶。

珊翠絲
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