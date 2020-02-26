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﻿健談馬事——超額認購靚檔補中

2020-02-26 列印
　　第三場四班一六五○米。「普仁」初出便被安排跑谷草一哩，難度太高，無表現好合理。上仗再跑同程，表現大躍進，遇上極慢步速，跑第七看似唔起眼，然而同場的「多多」、「火百合」、「飛雲騅」、「管之星」、「燈胆精英」，這幾駒季內全部識贏馬，再結合本身交出全場最快末段時間，更證明絕非普通的第七名。這次第三度跑同程，期望會再進一步。

　　第四場四班一千米。「超額認購」上仗排外檔，被逼採取留後跑法，縱與前仗同得第三，表現卻好得多。復課再經壓逼下，持續進步，今仗再跑同程，抽一檔，爭勝條件有增無減。

子健
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