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﻿重點出擊——普仁一鳴驚人

2020-02-26 列印
　　早前筆者連續兩次推介「燈胆精英」，作為評馬人，畢竟要向讀者交代，若果介紹兩次都落第，便會予人「追馬」的感覺，所以上賽前令筆者增添不少壓力，好彩得幸運之神眷顧，此駒成功補中頭馬。

　　回看總場次410，「燈胆精英」排外檔起步，筆者也夠膽再次推介，原因是不忿之前一仗鞍上人的發揮及沿途際遇。既然如今證明牠在395場次真是敗得不值，那就繼續在當中尋寶。

　　395場次由「雷公鑿」造出極慢步速一放迄終，該賽形勢對後追馬極不利，「普仁」的際遇與「燈胆精英」不遑多讓，臨近轉入直路才開始從後發力，但到了最後百多米才望空，最終能造出22秒82最快末段時間，經過初出一役熱身後，看來已進入作戰狀態。且看此匹與「詠彩繽紛」和「精彩日子」的同父系馬，能否一鳴驚人！

安西教練
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