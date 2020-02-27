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﻿馬場浮世繪——彭國年告別戰有陽光

2020-02-27 列印
　　法籍騎師彭國年昨晚作客串期內最後一戰，結果憑呂廄「陽光」贏馬，回顧他自元旦開始在港上陣即憑「快益善」贏馬，至今總共累計取得八冠六亞十二季，成績可謂相當理想。

馬場浮世繪
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