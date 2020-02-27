﻿潘頓三W導彈多財

昨晚是百萬挑戰盃終結一戰，過程稍嫌平淡，由於排名二三的馬匹都未能取得分數，所以榜首的「明駿之星」在尾場開跑前已成功封王。至於潘頓憑羅廄「多姿多財」、方廄「與龍共舞」及偉廄「聰明導彈」中三元，並且成為騎師王。而方嘉柏則另贏「喜勝勁駒」起孖。



昨晚潘頓中三元，方嘉柏起孖，兩人更合作勝出「與龍共舞」，練者賽後說：「『喜勝勁駒』有長力，而且近期成熟進步，競跑時較以往斂口，變得更容易操控，今場排位有利，全程走來輕鬆，結果輕鬆取勝，我會為此駒在第三階段報名出戰下月的香港打吡，希望屆時交出好成績。『與龍共舞』來投時健康正常，很快可以投入操練提升狀態，我刻意不安排牠試閘，培養新鮮感出戰，結果順利報捷，下場跑二班賽相信仍具競爭力。另外，我廄目前仍有空位，歡迎更多馬匹來投。」



同樣在潘頓胯下大熱取勝還有「多姿多財」，練者羅富全指：「『多姿多財』上仗初出跑谷草一千米時，因為早段跟前消耗太多，所以直路無以為繼，復課我安排牠試了兩次閘，做足工夫才再上陣，而今仗排內檔沿途跟得輕鬆，結果成功開齋。此駒跑法仍未定型，而且田谷都合腳法，只是既然贏開谷草，暫時不會轉場。」



另一方面，彭國年和巴度昨晚都是告別戰，前者賽後會離港，後者則跑埋本周日賽事，結果兩人都有馬贏。彭國年為呂廄「陽光」建功，練者呂健威透露：「『陽光』在田草屢拼無功，所以安排轉谷草一試，本來上次已準備就緒，可惜因不良於行退出，今次繼續跑谷草，全靠彭國年的出色發揮，終於再嘗勝利滋味。」



而巴度則贏「協霸神駒」，練者沈集成表示：「『協霸神駒』上仗漏閘，可以當無跑過，之後考閘也能及格，而且走勢不錯。今仗賽前我預計早段步速不會太快，牠排一檔應該很容易守得好位，最終亦順利取勝。此駒演出相當忠心，只是目前評分已高，稍後可供選擇的賽程有限。」



另外，陳嘉熙昨晚憑「好甜橙」贏馬後，下次賽事升格減七磅，他賽後表示：「升格後我只可減七磅，而下月將有一位新見習生返港，練馬師多了選擇，要爭取座騎自然較難，不過我仍會努力做好本分。至於外界的批評，我一直不太介意，因為並無幫助，反而更願意多聽練馬師的教導，改善陣上發揮。」



記者：文傑、亨利