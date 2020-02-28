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﻿馬場浮世繪——仁者荃心烽煙四喜征杜拜

2020-02-28 列印
  文廄「仁者荃心」和苗廄「烽煙四喜」都已獲杜拜馬會致函，邀請於下月二十八日在美丹馬場的杜拜世界盃賽馬日出賽。「仁者荃心」將列陣泥地千二米國際一級賽金莎軒錦標，「烽煙四喜」則列陣泥地千六米二級賽高多芬一哩錦標；配搭方面，「烽煙四喜」將由莫雷拉主轡，「仁者荃心」則有待馬主團體成員開會決定，今季助馬兒三捷的華將蔡明紹、莫雷拉和潘頓都在候選之列。另一方面，據悉因日前試閘後狀態未如理想，摩廄「忠心勇士」將避戰下周日的一級班千二米賽事，換言之亦會放棄遠征杜拜。反而廄侶「常感恩」則會於下周日的一班一千米直路賽上陣，爭取出戰杜拜的資格。

馬場浮世繪
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