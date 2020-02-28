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﻿馬場浮世繪——17間投注站每周復放兩天

2020-02-28 列印
  新冠狀肺炎持續擴散，馬場及投注站何時重放未有定案，惟馬會高層昨日開過會，主要是研究是否可以有限度地開放投注站，以及其他方法讓持有現金券和中彩彩票人士可以領取派彩，會後決定以下十七間投注站，將由下星期起，逢周一、周四開放，營業時間由上午九時三十分至下午六時正，但無投注服務。

  十七間投注站名單如下︰中環士丹利街、銅鑼灣謝斐道、鰂魚涌英皇道、尖沙咀漢口道、旺角彌敦中心、石硤尾大埔道、黃大仙豪苑、觀塘廣場、將軍澳寶林、沙田好運中心、上水石湖墟、屯門市廣場、元朗合益路、天水圍、葵芳、青衣城、荃灣青山道。

馬場浮世繪
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