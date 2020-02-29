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﻿馬場浮世繪——杜拜七場賽事轉播來港受注

2020-02-29 列印
  香港賽馬會定於三月七日晚上從杜拜美丹馬場即時轉播杜拜超級星期六賽馬日七場賽事來港，並設立彩池接受投注。

  杜拜超級星期六賽馬日所舉行的賽事，是杜拜當地佳駟及海外挑戰馬於出爭杜拜世界盃賽馬日各項大賽之前的重要前哨戰。今年的杜拜世界盃賽馬日定於三月二十八日舉行。杜拜超級星期六的主要賽事為：麥通第三輪挑戰賽、傑貝哈特錦標及杜拜黃金之都錦標。這三項賽事分別與定於三周之後舉行的杜拜世界盃、杜拜草地大賽及杜拜司馬經典賽屬同場同程的賽事，因而被視為各駒進軍該三項大賽的踏腳石。

  杜拜超級星期六各場賽事的最後宣布出賽馬匹名單及排位，將於三月六日星期五公布。

馬場浮世繪
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