﻿馬場浮世繪——希威森下周一離港赴日

南非騎師希威森，將於明日作告別戰，之後他便轉往日本客串，他昨晨收操後透露，自己將於下周一離港前往日本東京，希望下周末可開始上陣。暫時他會以關東地區作為基地。他又謂根據日本中央競馬會的新例，首次到日本的騎師只可客串兩個月，但自己仍會把握機會，爭取更多頭馬之餘，累積更多經驗。



另一方面，騎師薛恩今日將在蘭域馬場上陣，雖然全日只有三匹座騎，但他在一級賽諾頓錦標的座騎Dreamforce目前是五倍次熱門，另一場二級賽華德錦標座騎Sweet Deal亦是大熱門，很大機會取得頭馬。



馬場浮世繪