﻿喜佳龍態勇路合

潘頓趁莫雷拉停賽，上周三連場搏殺，結果連中三元，明日他十匹座騎仍然惡氣十足，可望續添頭馬進帳。他昨晨接受查詢時表示，對「喜佳龍」和「有毅君子」兩駒的機會最感樂觀。



「喜佳龍」擅跑田草千四米，上季在該程兩捷後，今季亦曾兩度上名，明日配潘頓再戰同程，騎者說：「『喜佳龍』於季初在我胯下走勢平平，但這可能因上季征戰頻密，需要時間去適應評分升幅，同時體力未完全回復之故，所以不足以反映實力。不過從牠上場後上跑第二的走勢看，與及日前我從新過檔操練的表現，令我覺得牠的狀態已回起，相信陣上演出將續有進步。如今再戰最正宗路程，排在有利的二檔，預期牠將可在最佳形勢下爭取勝利。」



鄭廄的「有毅君子」在港同父馬「爭分奪秒」和「勝得精彩」均初出即勝，牠則早在去年十二月便交由潘頓過檔，期間亦兩度由他策騎試閘，今次初出跑一千米直路賽，潘頓對牠有以下評價：「畢竟『有毅君子』今季已經四歲，成熟程度較其他初出三歲馬優勝，狀態亦因而較易操起。牠在月初試大閘一放到底，其後操練表現愈來愈好，現在狀態已提升至作戰水準。雖然馬兒初上戰陣，且排在二檔不算有利，演出難以預料，但若臨場發揮出其試閘時的水準，足以走入前列一席。」



對於列陣五班千六米的「帝豪寶駒」，潘頓則謂經常欠運，否則早便贏出頭馬。幸好今次唞夠兼操足，且該過往以今仗角逐的田草千六米演出最佳，希望今次能有較佳際遇，贏回一場頭馬。



特約記者：文傑