﻿勝在有方——正本開心升班再贏

「正本開心」上季一出即輕勝，當時以為可扶搖直上，怎料表現不進反退，不斷轉換路程也欠強勁追勢。直至暑期閹後才漸入佳境，今季連場衝近後，最近加面箍即能打疊贏馬。前仗能跟「電路三號」一齊拋離主馬群，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之頭馬，難怪後駒再出贏完四班後，最近可輕取三班中級組別。本身翌戰也可彈離最近劣勢下衝贏之「三圓䮭路」，水準依然甚高，足證加面箍後改善了外閃毛病，戰鬥力大幅提升了。四歲PPG精英現正處大熟黃金期，上班遇此組大多數對手近況平常，受經驗較淺之大熱門馬「廣陵王」讓十六磅之多，只要田泰安不犯大錯，當有坐亞望冠資格。



「廣陵王」上季新馬賽以超級姿態狂勝後，今季轉投韋達馬房也能以終極時速輕勝千二。剛戰如非直路連番受困應已征服千四，負頂磅也可跟前駒鬥進度。「安喜」雖已七歲，但季內仍一再交出三班中級水準，上仗跑千四放得急也差點入圍，今次如能操控中等偏慢步速，有權上名。



方駿暉