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﻿翠絲過兩關——叫關健康贏馬合理

2020-03-01 列印
　　頭場不少三歲新馬初上戰陣，能否一出即有表現要跑過先知。反而舊馬之中，「叫關健康」更有捧場必要。此駒上季雖無馬贏，但季尾跑三班直路賽負於「遨遊戰士」得第二，而鬥贏上季在此程經常走入前列的「霸勝」，證明未盡退化。再看上仗得殿軍的演出，前三名「韋小寶」、「當家猴王」及「大紅包」之後都有馬贏，水準如何心裏有數。今次降班而來，贏馬絕對合理。

　　第九場「廣陵王」上仗塞車係人都見，今場自然難有好分頭。不過世事難料，今次再塞一次又有何奇？「歡樂小子」再次吸引到潘頓策騎，必有一定能耐。再看牠在274場次跑第五名，亞、季軍其後都補中，水準應非太差。今次潘頓取回策騎權，老馬沒有保留必要，定會搏盡。

珊翠絲
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