﻿翠絲過兩關——叫關健康贏馬合理

今期介紹的三匹馬，第三、五場的兩駒在個人貼士表都並非排頭位，是一些筆者較喜歡的邊線馬，但因同場各有硬淨對手，要贏不易，希望可以走入前四。 第二場五班一六○○米。「跑得威」自上季尾開始跑起後，曾跨季五戰得兩勝三位，即使最後贏四班泥地一役是賺了一點形勢，賽績都起碼值五班頂，照理應無懼今仗任何對手，問題是馬兒自上述一場勝仗後，演出持續回落，不知如今能跑出多少成水準而已。 不過「跑得威」是PPG，上季才初次上陣，五歲馬次季應不會已用盡，近期的「回落」，估計是幕後存心部署韜光養晦，待季尾再用。 上仗，「跑得威」在泥地一哩雖然只跑第五，負頭馬四個多身位，談不上有任何威脅，但個人判斷當日...

2020-03-01