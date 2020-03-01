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﻿健談馬事——天生一對弱組夠贏

2020-03-01 列印
　　第三場四班千四米。「天生一對」近兩場跑三班同程均抽一檔，都守前領馬之後，表現似一般，但若結合賽事段速，以及幕後心態是部署落班，則此駒的表現並不算差。今次終於落班，所遇之馬面目全非，環看十三匹對手，無一有本事季內贏四班賽，本身換潘頓，抽二檔，以近兩仗跟超快步速亦唔斷之表現伸算，足夠在此弱組爭勝。

　　第七場三班千四米。「喜佳龍」上仗跑第二，似賺快步速，又似因「廣陵王」受困而得益，但若細心睇片，你可能會與我感受一樣，無論後駒有無受阻，「喜佳龍」的直路際遇根本好唔得幾多，然而衝勢卻絲毫不減，今次拆組可以避開「廣陵王」，又換潘頓，今日有可能與後駒分場補中。

子健
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