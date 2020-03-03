﻿輝灑自如——防疫為重 馬迷將就

昨日開始，全港共有十七間馬會投注站重新開門，提供有限度的服務，包括派彩、處理開戶及供人存款入投注戶口等事宜。我知道有很多馬迷都對投注處重開引頸以待，畢竟普羅馬迷都喜歡與馬友們三五成群研究賽馬。不過在疫情中，看來大家還須多期待一下。因為今次的局部重開，只佔一百零一間投注站的少數，而且不設售票，電視也不會顯示賠率和資訊，務求將人群聚集的機會減到最低。



坦白說，馬會今次的決定也屬無可奈何，既要好好防疫，但又要方便馬迷。據悉這也是多番研究下才得出的方案，一來在非繁忙時間才開，二來無飛買，會到投注站的人自然不多。因為要取回中獎彩金者，錢到手便不必再去，而要入錢到戶口的人，其實也有其他渠道如轉數快、繳費靈等可用。



日內馬會另會公佈最新電子錢包的使用方法，一切種種都是希望順得哥情也不失嫂意，在非常時期，請大家多多遷就。



朱鎮輝