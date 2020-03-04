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﻿勝在有方——馬功臣乘勇求添食

2020-03-04 列印
　　「馬功臣」雖然來港後勝出率偏低，但外地兩戰全勝，前季尾亦在三班輕勝，多跑下體力常夠強。上季轉沉後減分多且快，今季八戰全入前五名，最近五戰回到谷草更只有一次甩三甲，極可能現時於路面感不太硬之場地衝得更勁，且短直路較合發揮竄勁。剛戰表面看賺了中等偏快步速，但其實當晚場地極不利追，能以終極時速22秒71衝過賺盡形勢之「赤水神駒」，總時間屬三組四班最快，跟三班慢步速頭馬「加州得迅」一樣，難怪同樣不利追之蹄下敗將「富祿」和「大運舞台」再出均可入前兩名，水準應甚高。今隔五星期才再出，逾千一磅之大馬體重保持，必把握壯年勇浪求添食。

　　「明欣賞」連場在三班田草千四輸近，剛戰本身頭三段交出57秒97，跟得急也可在強組得接近之第八名，稍休落班轉場縮程，同父馬谷戰成績佳，屬前駒最強對手。

方駿暉
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