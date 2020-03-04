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﻿翠絲過兩關——平海歡星倥得再追

2020-03-04 列印
　　現時四班短途賽的水準每況愈下，像第五場「孖寶」般稍有戰鬥力之馬，已能經常走入前列。此駒季內六戰全上名，只要遇上弱組，便有能力再贏一仗。今次首度由潘頓操刀，近日他接手華將的座騎多能提升名次，預料「孖寶」會有耳目一新的表現，不容忽視。

　　第八場「平海歡星」上回爆出大冷W，姿態輕鬆之餘，時間亦快，是貨真價實的頭馬。蔡廄馬雖然甚少用華將建功，但潘明輝贏開亦無謂換人。今回再爭勝途，機會自然不容輕視，加上蔡廄馬經常好繼續好，今場仍值得再追。

珊翠絲
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