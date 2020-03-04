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﻿健談馬事——齊勝利眼罩幫助大

2020-03-04 列印
　　第三場四班千二米。「上海大師」粗身難操起，一定要跑夠、操夠才會入局。今季跑過五場後，狀態開始有轉機，呂健威沒有對其加壓，利用實戰輔助讓牠提升狀態，直至上賽前才增強操練，落場輸近後，復課再加大力度，經此一逼，馬兒的狀態再升一級。今場有足夠前領快馬，此駒排十二檔料影響不大，WP值博。

第五場四班千二米。「齊勝利」上仗突如其來，遇偏慢步速兼直路曾受阻礙，末段竟交出22秒17最快時間追入第三，估唔到加眼罩會有如此大幫助，今仗若能交回水準，居此組夠贏。

子健
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