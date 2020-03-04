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﻿重點出擊——順意寶趁好用盡

2020-03-04 列印
　　第八場「順意寶」今季轉投新開倉的韋達馬房，前仗終於在田草千四米重開勝門，而且是賺盡慢步速形勢之下險勝，賽前筆者對幕後部署感到奇怪，明明馬兒前季在谷草千二米取勝一役水準奇高，蹄下敗將「開心神駒」及「越感」之後一再取勝，鞍上人更是韋達，今季卻一再跑田草向高難度挑戰，做法實在托大，但既然此駒今季跑田草千四也能贏馬，證明韋達已充分掌握馬性。

　　「順意寶」現評六十八分，依上仗走勢來看，若再跑田草千四應難以突破，而韋達對待當銳馬一向不作保留，往往力求一口氣用盡，其中「發財寶」、「明月昇輝」和「超能量」便是最佳例子。回說「順意寶」，今仗終於重返谷草，並重配贏馬拍檔田泰安，現較前仗勝時雖然高五分，但谷草千二米的對手級數低了一大截，有望取得季內第二捷。

安西教練
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