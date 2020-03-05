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﻿馬場浮世繪——梁家俊隔年再贏摩廄馬

2020-03-05 列印
　　梁家俊今季與大摩合作不多，之前只有兩次咁大把，但騎者昨晚與摩廄「精彩千里」人馬重逢即有好表現，爆出十三倍冷W。翻查紀錄，此對騎練對上一次攜手贏馬已是上年三月的「安騏」，事隔剛好一年。

馬場浮世繪
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