  • 2020年3月5日 星期四
  • 18º
  • 90%
熱門： 口罩萬寧新冠肺炎北角巴士

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——歡樂神駒未能返回解鞍

2020-03-05 列印
　　苗廄「歡樂神駒」一直受腳患困擾，所以出賽甚少，昨晚牠首度轉戰谷草，不但表現無起色，賽後甚至未能返回解鞍處，令騎師史卓豐要自行步返場內，之後馬兒被送上運馬車，希望情況不嚴重吧！

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd