﻿何澤堯險勝騎師王

昨晚何澤堯憑方廄「喜勝駒」及呂廄「非凡品味」梅開二度，最終更憑頭馬較多險勝騎師王，而方嘉柏則另贏「好計」同告起孖。其餘羅富全憑「太陽威威」及「一舖成名」包辦第六口孖寶。



昨晚騎師王呈混戰之局，到尾場何澤堯才奠定勝局封王。練馬師方面，方嘉柏和羅富全分別起孖，前者憑「好計」及「喜勝駒」包辦第四口孖寶，他賽後表示：「『好計』連拼多場之後，今次終於打開勝門。此駒其實質素不差，只是陣上常常際遇欠佳，今晚賽前有雨，場地變得稍為鬆軟，這對牠來說肯定有利，加上步速夠快，亦有助其勝出，希望牠開竅後續有進步，季內可再爭頭馬。」



「喜勝駒」馬主父親羅建生則說：「『喜勝駒』之前由大摩訓練，練者對牠寄望甚殷，但原來此駒比較遲熟，加上那時候未閹割，所以一直表現普通。方嘉柏接手後，此駒評分已減了不少，接受閹割手術後也開始成熟進步，結果演出反彈，季內取得三場頭馬。」



至於羅富全就憑「太陽威威」及「一舖成名」包辦第七口孖寶，練者表示：「『太陽威威』之前在田草常遇強手，但轉跑谷草後成績明顯較好，再者今仗排一檔，跑法可以更加彈性，勝後下仗牠要升班了，屆時可能配陳嘉熙減磅再爭。『一舖成名』季內狀態一直保持勇況，今仗排一檔兼有雷神之助，結果交出今季第四場頭馬，令我十分開心，當然如果能夠五捷就更美滿。」



另一方面，「濃有」及「精彩千里」昨晚都爆冷開齋，前駒練者文家良透露：「『濃有』早前由潘頓試閘，可是我較遲聯絡他，結果他已答應了策騎『八進』，所以要改配史卓豐，幸好並無影響爭勝。此駒今仗在谷草開齋，似乎很適應此場地，下仗當然繼續渡江出戰。」



為「精彩千里」建功的梁家俊則說：「我之前騎過『精彩千里』跑千六米，當時覺得牠比較均速，而且路程嫌短，所以大摩之後安排增程，我並不感到意外，今次再騎能夠取勝，無疑受惠快步速形勢，但其實論馬評分也有利。」



此外，今季演出穩定的「馬功臣」昨晚再贏一場，練者蘇偉賢指出：「『馬功臣』季內健康回復正常後，狀態得以長期保持，演出也隨之變得準繩，今仗牠只以短距離取勝，相信加分不會多，希望有助之後繼續爭取好成績。」



記者：文傑、亨利