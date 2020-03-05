﻿順理成章——何澤堯再做華將一哥

今個馬季已過一半，冠軍騎師之爭已成莫雷拉和潘頓單打獨鬥之局，未計昨晚賽果，莫雷拉領先潘頓七場頭馬，此差距實在不大，看來如非出現其中一人屢被停賽或因傷病缺陣的情況，二人還是要鬥至季尾階段才有分曉。田泰安這個三哥地位暫時仍算坐穩，最大威脅還是來自華將一哥──何澤堯，目前二人頭馬數字相差僅是個位數，後者依然未落下風。



談到何澤堯，目前他的頭馬數字領先其餘的華將甚多，如無意外，蟬聯告東尼獎的呼聲實在高唱入雲，看來華將一哥仍是非他莫屬。其餘排名稍前的幾位華將包括蔡明紹、潘明輝和梁家俊均是贏得十多場頭馬，單論頭馬似乎頗接近，然而蔡明紹的亞軍數字出奇地多，入Q或上名率俱是當中之首。



至於成績大幅下滑的一個要算是楊明綸，未計昨夜成績，季內至今只贏五場頭馬，而且在剛周三前已逾三個月未再報捷，最失運是期間曾因陣上退下火線而錯失建功機會，看來真的要加把勁，否則在這競爭激烈的馬圈中隨時被淹沒。



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